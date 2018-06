Box Office Italia: Solo: A Star Wars Story è sempre al comando

News





04/06/2018 |

Dopo due settimane domina ancora al botteghino italiano Solo: A Star Wars Story. Lo spin-off della saga di Guerre Stellari, diretto da Ron Howard, ha incassato 876.482 euro, mantenendo dunque la prima posizione. Stabili in seconda e in terza posizione anche Deadpool 2 di David Leitch e Dogman di Matteo Garrone che hanno incassato rispettivamente 467.411 euro e 311.645 euro. E' salito invece al quarto posto La Truffa dei Logan di Steven Soderbergh che ha portato via 307.903 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano The Strangers - Prey At Night di Johannes Roberts (233.843 euro) e Tuo, Simon di Greg Berlanti (203.676 euro).