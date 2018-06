Box Office USA: al primo posto sempre Solo: A Star Wars Story

News





04/06/2018

Ha confermato le aspettative di questo fine settimana cinematografico Solo: A Star Wars Story che negli USA si è confermato ancora una volta leader della classifica box office. Il film del regista Ron Howard ha incassato 29.296.000 dollari, cifra che gli ha permesso di superare i 140 complessivi. Alle sue spalle ha mantenuto la posizione Deadpool 2 di David Leitch, il cui incasso è stato pari a 23.325.000 dollari, mentre la terza posizione è stata occupata dalla new entry Adrift di Baltasar Kormákur che ha esordito incassando 11.510.000 dollari. Un gradino più in basso è invece scivolato Avengers: Infinity War di Joe ed Anthony Russo che ha portato via 10.371.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Book Club di Bill Holderman (6.800.000 dollari) e la new entry Upgrade di Leigh Whannell (4.458.000 dollari).