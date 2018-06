Silver and Black: il film non uscirà più il prossimo febbraio

News





La Sony Pictures ha annunciato che Silver and Black, nuovo progetto cinematografico basato sui personaggi del mondo di Spider-Man, non uscirà più il prossimo febbraio. La compagnia ha infatti deciso di cambiare la data d'uscita ma non ha rivelato quando la pellicola arriverà nelle sale.

Silver and Black sarà diretto da Gina Prince-Bythewood con lo studio che deve ancora annunciare i nomi delle due attrici che interpreteranno le protagoniste. La storia verterà intorno a Silver Sable e Black Cat, due characters apparse diverse volte all'interno delle storie dell'Uomo Ragno.

Matt Tolmach and Amy Pascal sono i produttori mentre la sceneggiatura è stata scritta da Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet.