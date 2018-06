Prendimi!: ecco la clip internazionale Wedding Crash

News





04/06/2018 |

E' in rete una nuova clip internazionale di Prendimi!, pellicola che arriverà nelle sale italiane dal 5 lugiio. Il film della New Line Cinema, conosciuto negli USA con il titolo Tag, è diretto da Jeff Tomsic ed ha un cast prestigioso composto da Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Rashida Jones, Isla Fisher, Leslie Bibb, Hannibal Buress, Jon Hamm e dal candidato all'Oscar Jeremy Renner.



Tag ha una sceneggiatura scritta da Rob McKittrick e Mark Steilen.



Todd Garner e Mark Steilen sono i produttori mentre i produttori esecutivi sono Hans Ritter, Richard Brener, Walter Hamada e Dave Neustadter.



Sotto la sinossi trovate la clip Wedding Crash!



Sinossi di Prendimi!:

Per un mese all’anno, cinque amici altamente competitivi si sfidano in una versione senza barriere del gioco del ‘tag’ cominciato dai tempi delle elementari, mettendo a rischio la propria pelle, il proprio lavoro e le proprie relazioni, pur di poter gridare l’urlo di battaglia “Preso!”. Quest’anno, il mese del gioco coincide con il matrimonio dell’unico giocatore ancora imbattuto, cosa che dovrebbe renderlo un bersaglio facile. Ma lui sa che gli altri stanno arrivando… ed è pronto. Basato su una storia vera, la commedia della New Line Cinema “Prendimi!”, mostra fino a che punto si può arrivare pur di vincere la sfida.