Il teaser trailer italiano di The LEGO® Movie 2

05/06/2018 |

Dal prossimo febbraio arriverà nelle nostre sale The LEGO® Movie 2, sequel di The Lego Movie, pellicola che ha incassato più di 450 mila dollari in tutto il mondo. Il film non è più stato diretto da Phil Lord e Chris Miller, creatori del primo episodio, ma da Mike Mitchell e Trisha Gum.



Il cast internazionale comprende: Chris Pratt, Alison Brie, Stephanie Beatriz, Elizabeth Banks, Channing Tatum, Will Arnett e Jonah Hill.



In questo nuovo affascinante e divertente capitolo il nostro Emmet sarà chiamato a salvare nuovamente la sua gente da una minaccia aliena. La storia è stata scritta da Matt Fogel e Raphael Bob-Waksberg.



Qui sotto trovate il teaser trailer italiano!