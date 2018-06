Needle in a Timestack: Orlando Bloom sarà il protagonista del film

News





06/06/2018 |

Orlando Bloom sarà il protagonista di Needle in a Timestack, pellicola che vedrà recitare al suo interno anche Freida Pinto, Leslie Odom Jr. e Cynthia Erivo.



John Ridley sarà il regista di questo progetto cinematograifco e adatterà il film da una short story di Robert Silverberg. Le prime informazioni sulla trama raccontano di una coppia che lotterà per salvare il proprio matrimonio in un mondo dove viaggiare nel tempo è possibile. Altri dettagli non sono stati rivelati.



Bron Studios produrrà il film. Zanne Devine, David Thwaites, Aaron L. Gilbert della Bron e Matt Kennedy sono i produttori.