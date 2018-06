Doug Liman in trattative per dirigere il remake di La Corsa Più Pazza d'America

News





06/06/2018 |

Doug Liman, regista che ha recentemente portato nelle sale Barry Seal - Una storia americana, è entrato ufficialmente in trattative per dirigere il remake di La Corsa Più Pazza d'America. Jesse Ehrman e Paul Perez supervisioneranno il progetto, sviluppato dalla Warner Bros. Pictures. Andre Morgan ed Alan Gasmer saranno invece i produttori.



La pellicola originale uscì nelle sale nel 1981 diretta da Hal Needham. La commedia vedeva al suo interno un cast di assoluto livello, composto da Burt Reynolds, Frank Sinatra, Roger Moore, Dean Martin, Sammy Davis Jr. e Dom DeLuise.



La Corsa Più Pazza d'America raccontava la storia di un gruppo di piloti chiamati a partecipare ad una corsa clandestina dove ne succederanno di tutti i colori.



Già in passato un altro regista, Rawson Marshall Thurber, entrò in trattative con la Warner per prendere in mano la regia. Il progetto però non riuscì a decollare.