La Warner Bros. realizzerà il primo film su Joker con protagonista Jared Leto

06/06/2018 |

Uno dei personaggi più famosi dell'universo di Batman, nonché arcinemico dell'Uomo Pipistrello, rivivrà al cinema con una pellicola a lui interamente dedicata. Stiamo parlando di Joker, uno dei più particolari character della storia della DC Comics e che nel recente Suicide Squad è stato interpretato da Jared Leto. E l'attore è stato confermato come non mai al centro del progetto, di cui sarà anche produttore esecutivo.



Al momento il tutto è in fase embrionale, con la Warner che ancora non ha scelto chi dirigerà il film e chi scriverà la sceneggiatura.



Quello che vedrà Leto protagonista, non sarà però l'unico film di Joker che sbarcherà nelle sale. Todd Phillips sta infatti lavorando ad un'altra pellicola che vedrà protagonista Joaquin Phoenix.



Intanto il Joker di Jared Leto farà capolino nelle sale il prossimo anno all'interno del sequel di Suicide Squad che sarà diretto da Gavin O'Connor.