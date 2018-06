The Addams Family, annunciato un cast stellare: presente anche Charlize Theron

News





06/06/2018 |

La MGM ha deciso di fare le cose in grande per la nuova versione animata di The Addams Family. Lo studio ha infatti scelto un cast stellare che presterà la voce ai personaggi di questa famosa e longeva serie. Nel film troveremo Oscar Isaac (Gomez), il Premio Oscar Charlize Theron (Morticia), Allison Janney (Margaux Needler), Bette Midler, Chloë Grace Moretz (Mercoledì), Finn Wolfhard (Pugsley) e Nick Kroll (Zio Fester).



Conrad Vernon e Greg Tiernan sono i registi del film la cui uscita è fissata negli Stati Uniti per ottobre 2019.



La sceneggiatura è stata scritta da Matt Lieberman.