Jeff Goldblum reciterà in Price of Admission

06/06/2018 |

Oltre a Michael Sheen e Michelle Monaghan anche Jeff Goldblum è entrato a far parte del cast di Price of Admission, thriller drama attualmente in lavorazione.

La storia racconta di un drammaturgo mediocre che sta attraversando una crisi di mezza età e con un matrimonio vicino all'orlo del baratro, e di sua moglie, una musicista poco valorizzata e desiderosa di avere dei figli. Consapevole di non riuscire a reagire, l'uomo si affiderà alla comprensione del suo migliore amico, un psicologo che però sta attraversando anche lui una crisi di mezza età.

Peter Glanz è il regista ed il produttore con Neda Armian della Armian Pictures ed Alex Foster.



Goldblum ha recitato in Jurassic World - Il regno distrutto, sequel del film campione d'incassi uscito nel 2015.