Lee Daniels in trattative per dirigere il film sulla storia di Billie Holiday

06/06/2018 |

A distanza di cinque anni da The Butler - Un Maggiordomo alla Casa Bianca, Lee Daniels potrebbe essere pronto per tornare dietro la macchina da presa. Il regista è entrato in trattative per dirigere la pellicola dedicata alla grande artista Billie Holiday.



Se Daniels raggiungerà l'accordo, lavorerà su una storia scritta da Susan Lori-Parks. La produzione del film è affidata a Joe Roth e Jeff Kirshenbaum.



Al momento il progetto sta muovendo soltanto i primi passi, anche se diverse voci raccontano come la cantante Andra Day possa prendere in mano la parte della protagonista.



Il film su Billie Holiday, una delle cantanti jazz più grandi di tutti i tempi, si intitolerà Billie.