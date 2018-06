La Rivincita delle Bionde: Reese Witherspoon reciterà nel terzo film

News





06/06/2018 |

Circa 17 anni dopo La Rivincita delle Bionde, film uscito negli Usa con il titolo Legally Blonde, Reese Witherspoon tornerà sul set per il terzo capitolo che chiuderà di fatto la trilogia. L'attrice vestirà dunque nuovamente i panni di Elle Woods. La sceneggiatura sarà scritta da Kirsten “Kiwi” Smith e Karen McCullah, gli stessi che hanno portato a compimento la storia dell'opera originale. Parlando di ritorni, la produzione sarà sempre affidata a Marc Platt ed Adam Siegel.

Non è chiaro, invece, chi sarà il regista che dopo Robert Luketic e Charles Herman-Wurmfeld.



La Rivincita delle Bionde racconta la storia di Elle Woods, una ragazza che per dimostrare al suo ex fidanzato di essere dura e caparbia nella vita deciderà di iscriversi ad Harvard.