Halloween: tre nuovi foto del film

06/06/2018 |

Sono in rete tramite la Universal Pictures tre nuove immagini dell'ennesimo capitolo della saga Halloween. Le foto ci permettono di vedere da vicino Laurie Strode, il personaggio storico di questo franchise horror, interpretato ancora una volta da Jamie Lee Curtis, e il terrificante Michael Myers.



La trama della pellicola ci racconta che Laurie Strode affronterà nella battaglia finale lo spietato killer, nato nel 1978 grazie a John Carpenter, che per anni ha dato la caccia a lei e alla sua famiglia. La nuova opera cinematografica, diretta da David Gordon Green, che ha curato anche la sceneggiatura, uscirà nelle sale a partire dal prossimo 19 ottobre



Il cast vede al suo interno anche Judy Greer, chiamata ad interpretare Karen, la figlia di Laurie, Virginia Gardner, Nick Castle, ovvero Michael Myers, e Will Patton.