To the Stars: annunciato il cast del film

07/06/2018

E' in fase di completamento il cast principale di To the Stars. Oltre agli attori già presenti, Lucas Zumann, Jordana Spiro e Adelaide Clemens, sono stati annunciati anche Kara Hayward, Liana Liberato, Malin Akerman, Shea Whigham e Tony Hale.



Il film sarà diretto da Martha Stephens e, ambientato nel 1960, racconta la storia dell'amicizia tra la figlia di un contadino, dal carattere timido ed impaurito, ed una ribelle ragazza. Altre informazioni non sono state rilasciate. La sceneggiatura è stata scritta da Shannon Bradley-Colleary.

La figlia del contadino sarà interpretata dalla Howard.

La produzione è partita ieri in Oklahoma.