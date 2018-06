American Radical: Rami Malek sarà produttore e protagonista del film

News





07/06/2018 |

Rami Malek produrrà e sarà il protagonista del film, tratto da una storia vera, American Radical. La Universal Pictures ha opzionato i diritti di American Radical: Inside the World of an Undercover Muslim FBI Agent, libro scritto da Kevin Maurer e Tamer Elnoury. Elnoury è stato per tanto tempo un agente sotto copertura che si è unito all'antiterrorismo dopo la tragedia dell'11 settembre. Nel libro racconta nel dettaglio la sua esperienza da infiltrato all'interno di un gruppo di terroristi presenti negli Stati Uniti.

La regia sarà di Sam Esmail che sarà anche il produttore assieme a Chad Hamilton. Mark Sourian e Lexi Barta supervisioneranno il progetto per conto della Universal Pictures.

Non è stata annunciata la data d'inizio riprese di American Radical.