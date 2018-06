Once Upon A Time In Hollywood: Luke Perry, Damian Lewis e Dakota Fanning nel cast

News





07/06/2018 |

Luke Perry, Damian Lewis e Dakota Fanning sono entrati a far parte del cast della nuova opera cinematografica, che racconterà la storia degli omicidi commessi da Charles Manson, Once Upon A Time In Hollywood, diretta da Quentin Tarantino. Gli attori vanno a completare un cast pazzesco che comprende al suo interno anche Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Michael Madsen e Tim Roth.



Pitt nel film interpreterà Rick Dalton, protagonista di serie tv western, mentre DiCaprio reciterà nelle parte dello stunt e controfigura di Dalton, Cliff Booth. La trama non è stata rivelata a tutto tondo ma da quello che è emerso i due personaggi che ritroveremo nella pellicola non sono più a loro agio nella Hollywood di quel periodo (1969) con Dalton che, tra l'altro, ha una vicina di casa molto particolare... Sharon Tate.

Per quanto riguarda le new entry, Lewis reciterà nella parte di Steve McQueen, la Fanning sarà invece Squeaky Fromme.



Il film arriverà nelle sale nel 2019.