Ogni Giorno: la scena Sorelle

07/06/2018 |

Manca una settimana all'uscita nelle sale del nostro Paese di Ogni Giorno, il film di Michael Sucsy tratto dal romanzo di David Levithan. Il film, la cui storia è stata scritta da Jesse Andrews, vede protagonisti Angourie Rice, Justice Smith e Debby Ryan.



La Eagle Pictures ha rilasciato in rete una nuova scena intitolata Sorelle.



Sinossi di Ogni Giorno:

Tratto dall’omonimo best seller di David Levithan, Ogni giorno racconta la storia di Rhiannon, una ragazza di 16 anni innamorata di “A”, l’anima gemella che ogni giorno abita un corpo differente. Grazie alla loro sintonia, Rhiannon e A si incontrano tutti i giorni, senza sapere cosa o chi avranno di fronte il giorno successivo. Col crescere del loro sentimento, realizzare di dover amare una persona differente ogni 24 ore diventa sempre più impegnativo, fino quando saranno costretti a prendere una decisione che cambierà le loro vite per sempre.