Tito e gli Alieni: la clip Zio di me ti puoi fidare

07/06/2018 |

Oggi è il giorno dell'arrivo nei cinema di Tito e gli Alieni. Il film vede protagonista Valerio Mastandrea nella parte di un professore costretto a vivere nel deserto del Nevada in compagnia dei suoi due nipotini.



Clémence Poesy, Luca Esposito e Chiara Stella Riccio.



La commedia è diretta da Paola Randi.



Vi lasciamo alla scena Zio di me ti puoi fidare.



Sinossi di Tito e gli Alieni:

Il Professore (Valerio Mastandrea) da quando ha perso la moglie, vive isolato dal mondo nel deserto del Nevada accanto all'Area 51. Dovrebbe lavorare ad un progetto segreto per il governo degli Stati Uniti, ma in realtà passa le sue giornate su un divano ad ascoltare il suono dello Spazio. Il suo solo contatto con il mondo è Stella, una ragazza che organizza matrimoni per i turisti a caccia di alieni.

Un giorno gli arriva un messaggio da Napoli: suo fratello sta morendo e gli affida i suoi figli, andranno a vivere in America con lui. Anita 16 anni e Tito 7, arrivano aspettandosi Las Vegas e invece si ritrovano in mezzo al nulla, nelle mani di uno zio squinternato, in un luogo strano e misterioso dove si dice che vivano gli alieni...