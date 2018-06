The Girl in the Spiders Web: rilasciato il primo trailer internazionale

News





08/06/2018 |

Grazie alla Sony Pictures siamo felici di presentarvi il primo trailer internazionale di The Girl in the Spider’s Web, il nuovo capitolo appartenente alla saga di Millennium - Uomini che odiano le donne.



Nell'opera diretta da Fede Alvarez troviamo Claire Foy vestire i panni della protagonista Lisbeth Salander, tornata all'interno di questo adattamento del romanzo bestseller di David Lagercrantz.

Sylvia Hoeks, Claes Bang, Lakeith Stanfield, Stephen Merchant e Cameron Britton sono le altre star che fanno parte del cast principale.

La sceneggiatura è stata scritta da Jay Baku e Steven Knight.

The Girl in the Spider’s Web arriverà nelle sale americane a partire da novembre.