Mary e il Fiore della Strega: la clip Il fiore "Volo Notturno"

08/06/2018 |

Dal 14 al prossimo 20 giugno arriverà nelle nostre sale in anteprima Mary e il Fiore della Strega, pellicola animata di Hiromasa Yonebayashi. Il film sarà distribuito nelle nostre sale dalla Lucky Red che ha anche rilasciato una scena dal titolo Il fiore "Volo Notturno".



Sinossi di Mary e il Fiore della Strega:

Dal regista di Arrietty, MARY E IL FIORE DELLA STREGA è un'incantevole miscela di magia e fantasia che coinvolgerà il pubblico in un’avventura unica e autentica. Grazie a personaggi unici, vicende divertenti e un'animazione in pieno stile Studio Ghibli, MARY E IL FIORE DELLA STREGA ci racconta il magico mondo di una scuola per streghette. Ma questa strana e misteriosa scuola non è Hogwarts e la nostra eroina non è nemmeno una strega!