Obbligo o Verità: la scena Un modo per finire il gioco

08/06/2018 |

E' in rete una nuova scena dell'horror movie Obbligo o Verità. Il film è diretto da Jeff Wadlow, il regista di Kick-Ass 2, ed ha un cast composto da Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, Hayden Szeto, Landon Liboiron, Sophia Taylor Ali e Nolan Gerard Funk.



La storia di questo film è stata scritta da Michael Reisz e Jillian Jacobs & Chris Roach & Jeff Wadlow. Jason Blum è il produttore mentre Jeff Wadlow, Chris Roach, Jeanette Volturno, Couper Samuelson sono i produttori esecutivi.



L'uscita è prevista per il 21 giugno. Grazie alla Universal Pictures vi presentiamo la scena Un modo per finire il gioco.



Sinossi di Obbligo o Verità:

Un'innocente sfida ad obbligo o verità tra amici si rivela mortale quando qualcuno — o qualcosa — comincia a punire coloro che mentono — o che rifiutano l'obbligo.