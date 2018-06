La Stanza delle Meraviglie: rilasciata la scena I due viaggi

News





08/06/2018

Una lunga clip di La Stanza delle Meraviglie è in rete tramite la 01Distribution. Il film è diretto da Todd Haynes ed è tratto dal romanzo di Brian Selznicke. Protagonisti della pellicola sono Julianne Moore, Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Jaden Michael, Cory Michael Smith e Tom Noonan.



Lo stesso Selznick ha scritto la sceneggiatura.



Il film uscirà il 14 giugno.



Vi lasciamo alla scena rilasciata alla 01Distribution dal titolo I due viaggi.



Sinossi di La Stanza delle Meraviglie:

Tratto dal famoso romanzo di Brian Selznick, Ben e Rose sono due bambini di epoche diverse che segretamente desiderano una vita diversa dalla propria. Ben cerca il padre che non ha mai conosciuto, Rose sogna una misteriosa attrice di cui raccoglie foto e notizie nel suo album. Quando Ben scopre in casa un indizio sconcertante e Rose legge un allettante titolo sul giornale, i due ragazzini partono alla ricerca di quello che hanno perso con una simmetria ipnotica.