Bent - Polizia Criminale: il trailer ufficiale del thriller con protagonista Karl Urban

News





11/06/2018 |

La Notorious Pictures ha rilasciato in rete il trailer italiano del thriller movie Bent - Polizia Criminale. Il film uscirà nelle sale il prossimo 25 luglio e vede protagonista Karl Urban nei panni di un detective finito per errore in prigione che cercherà la sua vendetta.



Basato sul romanzo di Joseph O'Donnell, il film è diretto da Bobby Moresco che ha scritto anche la storia.

Andy Garcia, Sofía Vergara, John Finn e Grace Byers completano il cast.



Sinossi di Bent - Polizia Criminale:

Bent è la storia della redenzione di Danny Gallagher (Karl Urban), uno screditato detective della narcotici che, dopo il suo rilascio dalla prigione, elabora dei piani per vendicarsi del suo accusatore, che lo ha incastrato e ha ucciso il suo partner. Nel cercare la verità su ciò che è accaduto quella notte in cui il suo compagno è stato ucciso, Gallagher indaga sulla misteriosa uccisione di Jennifer Pierce, la sorella di un allibratore locale. Scoprirà ben presto che l’omicidio è collegato ad un elaborato complotto dalle implicazioni internazionali.