La Terra dell'Abbastanza: la scena Avete ammazzato un infame

News





11/06/2018 |

Pochi giorni fa è uscito nelle sale La Terra dell'Abbastanza, il film che segna il ritorno dietro la macchina da presa dei fratelli D'Innocenzo. Il film, ambientato a Roma, vede protagonisti Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Luca Zingaretti, Max Tortora e Milena Mancini.



Tramite la Adler Entertainment vi mostriamo una clip del film dal titolo Avete ammazzato un infame.



Sinossi di La Terra dell'Abbastanza:

Mirko e Manolo sono due giovani amici della periferia di Roma. Bravi ragazzi, fino al momento in cui, guidando a tarda notte, investono un uomo e decidono di scappare. La tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna: l’uomo che hanno ucciso è un pentito di un clan criminale di zona e facendolo fuori i due ragazzi si sono guadagnati un ruolo, il rispetto e il denaro che non hanno mai avuto. Un biglietto d’entrata per l’inferno che scambiano per un lasciapassare verso il paradiso.