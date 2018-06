Aracnofobia: in lavorazione il remake del film del 1990

News





12/06/2018 |

La Amblin Entertainment di Steven Spielberg e la Atomic Monster di James Wan faranno squadra per produrre il remake di Aracnofobia, horror-comedy uscita nelle sale nel 1990. Al momento il progetto sta muovendo i suoi primi passi, con la produzione che non ha ancora rivelato i nomi di regista e attori che lavoreranno al film. Una cosa è certa: James Wan non si siederà dietro la macchina da presa.

Il film originale ha segnato il debutto da regista di Frank Marshall che ha lavorato con un cast principale composto da Jeff Daniels, John Goodman, Harley Jane Kozak e Julian Sands.

La storia racconta di una nuova specie di ragno, trovato in Venezuela, che una volta trasportato in una piccola città americana inizia a riprodursi e ad uccidere gli abitanti.

Frank Marshall sarà il produttore esecutivo.