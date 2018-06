The Has-Been: Gavin OConnor dirigerà Ben Affleck

News





12/06/2018 |

Ben Affleck e Gavin O’Connor lavoreranno ancora insieme due anni dopo The Accountant. L'attore e il regista, infatti, faranno squadra per portare nelle sale The Has-Been, film la cui sceneggiatura è stata scritta da Brad Ingelsby.

La storia racconta di un ex star di basket che, a causa di una dipendenza, perderà sua moglie e la fondazione di famiglia. Nel tentativo di rimettere in piedi i cocci della sua vita deciderà di guidare una squadra di basket del liceo locale.

Ovviamente Affleck sarà il protagonista e sarà il produttore con Jennifer Todd, Mark Ciardi e Gordon Grey.