Julia Roberts sarà la protagonista di Little Bee

12/06/2018 |

Julia Roberts sarà la protagonista del film Little Bee sviluppato da Amazon Studios. L'attrice dunque reciterà all'interno di questa pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta da Kathleen Robertson, che sarà l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Chris Cleave.

La storia vede al centro della scena una giovane nigeriana richiedente asilo, chiamata Little Bee, e un'editrice inglese, Sarah O’ Rourke, che dopo essersi incontrate per la prima volta durante il conflitto del delta del Niger, si ritroveranno molti anni dopo in Inghilterra.

La Roberts sarà Sarah O’ Rourke mentre non è stato annunciato il nome dell'attrice che vestirà i panni di Little Bee.

La pellicola sarà prodotta dalla Roberts attraverso la sua Red Om Films e da Lisa Gillan and Marisa Yeres Gill.