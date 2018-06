Chris Pine reciterà nel sequel di Wonder Woman

News





14/06/2018 |

Ci sarà anche Chris Pine nel sequel di Wonder Woman, pellicola il cui titolo ufficiale sarà Wonder Woman 1984. La regista Patty Jenkins, tornata dietro la macchina da presa dopo il successo ottenuto dal primo film, ha twittato un'immagine in cui possiamo vedere proprio l'attore sul set del cinecomic.

Pine riprenderà il ruolo di Steve Trevor e lavorerà accanto alla protagonista Gal Gadot, confermatissima nella parte di Wonder Woman.

Il cast è completato dalle presenze di Kristen Wiig, che reciterà nella parte del villain Cheetah, e Pedro Pascal, il cui ruolo non stato annunciato.

L'uscita è prevista per il 2019.