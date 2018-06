James Corden sarà nel cast di Super Intelligence

News





14/06/2018

Anche James Corden si è unito al cast di Super Intelligence, la commedia sci-fi della New Line Cinema. Protagonista della pellicola è Melissa McCarthy che interpreta Carol Peters, ex dirigente di un'azienda la cui vita sarà completamente capovolta quando verrà scelta da un'intelligenza artificiale in grado di prendere in mano il destino del mondo. Corden non reciterà fisicamente nel film ma presterà la voce nella versione originale proprio all'intelligenza artificiale.



La regia è affidata a Ben Falcone, marito nella vita reale della McCarthy. Il duo ha già realizzato commedie di successo quali Tammy, The Boss e Life of the Party.



La sceneggiatura è stata scritta dal duo McCarthy-Falcone e da Steve Mallory.



La produzione partirà il prossimo luglio, con il film che uscirà a Natale 2019.