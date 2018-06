Allison Janney reciterà con Hugh Jackman in Bad Education

News





17/06/2018 |

Allison Janney è entrata a far parte del cast di Bad Education, pellicola che vedrà protagonista anche Hugh Jackman. Il film, sviluppato dalla Automatik, si baserà su una storia vera, I Think We’re Alone Now, raccontata dallo sceneggiatore Mike Makowsky. La trama, basata sull'esperienza personale vissuta da Makowsky, racconta di un soprintendente di un istituto scolastico che si impegna ogni giorno per migliorare l'educazione degli studenti mentre utilizza fondi pubblici per vivere la vita che lui vuole.

Jackman interpreterà il soprintendente mentre la Janney sarà una manager dell'istituto scolastico che sarà coinvolta nell'illecito.

Fred Berger e Brian Kavanaugh-Jones della Automatik sono i produttori.