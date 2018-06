La Prima Notte del Giudizio: lo spot italiano Paura

News





17/06/2018 |

E' stato rilasciato un nuovo spot italiano di La Prima Notte del Giudizio, il quarto capitolo della saga cinematografica thriller-horror di successo. Il film vedrà tornare come sceneggiatore il creatore James DeMonaco che ha lasciato la regia a Gerard McMurray.



Y’Lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez e Marisa Tomei sono i protagonisti del film prodotto da Jason Blum, Michael Bay, Andrew Form, BradFuller, Sébastien K. Lemercier. Steve Molen, Jeanette Volturno e Couper Samuelson sono i produttori esecutivi.



L'uscita è prevista per il 5 luglio.



Sinossi di La Prima Notte del Giudizio:

Dietro ogni tradizione c’è una rivoluzione. Il prossimo Giorno dell’Indipendenza segna l’ascesa delle nostre 12 ore annuali senza legge. Benvenuto nel movimento che è iniziato come un semplice esperimento: La Prima Notte Del Giudizio. Per abbassare il tasso di criminalità al di sotto dell'uno per cento nel resto dell'anno, i nuovi Padri Fondatori d’America (NFFA) testano una teoria sociologica che lascia sfogare l'aggressività per una notte in una comunità isolata. Ma quando la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini della città di prova e si diffonderà in tutta la nazione.