Hurricane - Allerta Uragano: la clip Non ho intenzione di restare qui

17/06/2018 |

Mancano solo dieci giorni all'uscita in Italia di Hurricane - Allerta Uragano. Il thriller movie vede protagonisti Toby Kebbell, Ryan Kwanten e Maggie Grace. I primi due interpreteranno due fratelli che proveranno a sventare una rapina nel giorno dell'arrivo di un potente uragano mentre la Grace sarà l'agente del Tesoro Casey che si unirà a loro.



Scott Windhauser e Jeff Dixon hanno scritto la storia di questo film che arriverà nelle sale il prossimo 27 giugno. La regia è di Rob Cohen.



Tramite la M2Pictures vi mostriamo la clip Non ho intenzione di restare qui.



Sinossi di Hurricane - Allerta Uragano:

Mentre l’uragano più violento della storia degli Stati Uniti sta per abbattersi sul Paese Will, suo fratello Breeze e l’agente del Tesoro Casey si troveranno alle prese con un gruppo di rapinatori che vuole approfittare dell’imminente catastrofe per compiere il colpo del secolo.