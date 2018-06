Box Office Italia: domina ancora Jurassic World - Il Regno Distrutto

News





18/06/2018

Continua a dominare al botteghino italiano Jurassic World - Il Regno Distrutto. Il film di J.A. Bayona ha mantenuto la prima posizione della classifica box office dopo aver incassato 1.792.541 euro. Alle sue spalle troviamo il film debuttante 211 - Rapina in Corso di York Alec Shackleton che ha incassato 191.476 euro mentre in terza posizione ecco spuntare un'altra new entry: parliamo di Ogni Giorno di Michael Sucsy il cui incasso è stato pari a 187.283 euro. Un gradino più in basso spunta Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, che ha incassato 168.212 euro, mentre la quinta e la sesta posizione appartengono alla new entry Mary e il Fiore della Strega di Hiromasa Yonebayashi (148.192 euro) e Deadpool 2 di David Leitch (92.821 euro).