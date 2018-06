Ant-Man and the Wasp: lo spot internazionale Universe

News





18/06/2018 |

Dal canale ufficiale della Marvel vi mostriamo il nuovo spot internazionale di Ant-Man and the Wasp. La clip, dal titolo Universe, ci mostra alcune brevi immagini del sequel che vede nuovamente protagonista Paul Rudd nei panni dell'eroe Ant-Man. Accanto a lui in questa nuova avventura ci sarà The Wasp, il cui costume è indossato da Hope Van Dyne, ovvero Evangeline Lilly.



Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne), Michael Douglas (Hank Pym), Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne (Dr. Bill Foster) e Randall Park (Jimmy Woo) sono gli altri attori che recitano nel cast.



Il nuovo film del franchise sarà diretto da Peyton Reed e vedrà il nostro eroe prendere coscienza del proprio destino in un'entusiasmante avventura.



La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



Ant-Man and the Wasp uscirà nelle sale a partire dal 17 agosto 2018.