Heather Graham sarà la protagonista di The Rest of Us

18/06/2018 |

The Rest of Us, drama-comedy prodotto dalla Babe Nation Creations, ha trovato la sua protagonista. Sarà Heather Graham a vestire i panni del personaggio principale, ovvero una donna divorziata il cui rapporto con la figlia è altamente difficile. La storia le vede ospitare nella loro casa la seconda moglie di suo marito e sua figlia dopo la morte dell'uomo. Altri dettagli non sono stati rivelati.

Sophie Nélisse, Jodi Balfour e Abigail Pniowsky sono le altre attrici presenti nel film.

Aisling Chin-Yee, al debutto dietro la macchina da presa, sarà la regista.

Alanna Francis ha scritto la sceneggiatura.