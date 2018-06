Baptiste: Tom Hollander nel cast dello spin-off di The Missing

News





Tom Hollander si è unito al cast di Baptiste, serie tv sviluppata dalla BBC One. La produzione della serie partirà durante il corso dell'estate e non è chiaro di quanti episodi sarà composta. Baptiste sarà lo spin-off di The Missing, altra serie televisiva con protagonista il personaggio Julien Baptiste, investigatore privato.

Il crime-drama sarà prodotto dalla Two Brothers Pictures per conto della BBC One e in associazione con la all3media International.

Harry e Jack Williams e Christopher Aird della Two Brothers Pictures e Tommy Bulfin della BBC sono i produttori esecutivi.

La produzione è invece affidata a John Griffin.