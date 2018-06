Creed II: la nuova locandina internazionale

News





19/06/2018 |

La MGM ha rilasciato il nuovo grandioso poster di Creed II. Nella locandina, rigorosamente in bianco e nero, vediamo sullo sfondo il protagonista Adonis Johnson che in questo sequel sarà impegnato contro il figlio di un'altra grande leggenda della saga Rocky.



La pellicola vedrà tornare al centro della scena Michael B. Jordan che indossa ancora una volta i panni del figlio di Apollo Creed, questa volta più maturo e pronto ad affrontare una battaglia che richiama a gran voce la storia del padre. Di fronte, sul ring, avrà infatti Vitor Drago, il figlio di Ivan Drago, quest'ultimo rivale storico di Rocky e pugile che uccise Apollo Creed durante un incontro. Nel cast principale troviamo ovviamente Dolph Lundgren, tornato dopo trentatré anni ad indossare proprio i panni di Ivan Drago.



Il cast vede al suo interno anche Florian Munteanu (Vitor) e Tessa Thompson.



In Italia la pellicola arriverà a partire dal prossimo novembre.