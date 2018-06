Robert Zemeckis dirigerà l'adattamento del romanzo Le Streghe

News





20/06/2018 |

Robert Zemeckis ha trovato il suo prossimo progetto. Il regista lavorerà infatti per portare nelle sale The Witches, adattamento cinematografico del libro per ragazzi scritto da Roald Dahl e conosciuto in Italia con il titolo Le Streghe. Zemeckis scriverà la sceneggiatura e allo stesso tempo sarà il produttore con Jack Rapke della ImageMovers, Alfonso Cuaron e Guillermo del Toro.

Per questo progetto inizialmente era stato scelto proprio Del Toro ma a causa di altri impegni il regista è stato costretto a declinare.

Il progetto è in fase di definizione e presto arriveranno novità sul cast.

Questa la sinossi del romanzo:

Non quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma quelle elegantissime, somiglianti a certe signore che probabilmente già conoscete. Come fare a individuarle? Bisogna stare attenti a chi porta sempre i guanti, a chi si gratta la testa, a chi si toglie le scarpe a punta sotto il tavolo e a chi ha i denti azzurrini, perché tutto ciò serve a nascondere gli artigli, i crani calvi, i piedi quadrati, la saliva blu mirtillo: tutti segni distintivi delle vere streghe. Sapendo questo potrete evitare di venir trasformati in topi.