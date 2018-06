La Settima Musa: ecco il trailer italiano

News





20/06/2018 |

La Adler Entertainment presenta il trailer italiano di La Settima Musa, horror thriller movie diretto da Jaume Balagueró e scritto dallo stesso regista con Fernando Navarro.



La pellicola vede nel cast Elliot Cowan, Franka Potente, Ana Ularu e Christopher Lloyd.



L'uscita è prevista per agosto.



Sinossi di La Settima Musa:

Può qualcosa di così bello come l'arte essere fonte di tanto dolore?

Samuel Solomon, un professore di letteratura, non lavora ormai da un anno dopo la tragica morte della sua ragazza; ha infatti un incubo ricorrente in cui una donna viene brutalmente uccisa durante un rituale. Improvvisamente, la stessa donna che gli appare in sogno viene trovata morta in circostanze strane. Samuel riesce a intrufolarsi sul luogo dell'omicidio dove incontra una ragazza, Rachel, che ha avuto il suo identico sogno. Insieme cercheranno di fare di tutto per conoscere l’identità della misteriosa donna uccisa e scopriranno un mondo terrificante controllato da figure che nei secoli hanno ispirato gli artisti: le Muse.