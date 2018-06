IT: Chapter 2, iniziate le riprese del sequel diretto da Andy Muschietti

News





E' entrato ufficialmente in produzione IT: Chapter 2, il sequel di IT, pellicola di Andy Muschietti uscita nelle sale di tutto il mondo lo scorso anno. E ad annunciare l'inizio delle riprese è stato James McAvoy, uno degli attori che ritroveremo nel secondo capitolo. L'adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King ha una sceneggiatura scritta da Gary Dauberman ed è ambientato 27 anni dopo i fatti della prima opera.



Ovviamente nella pellicola tornerà la famosa Banda dei Perdenti, ormai adulta, ed interpretata da Jessica Chastain (Beverly Marsh), James McAvoy (Bill Denbrough), Bill Hader (Richie Tozier), Jay Ryan (Ben Hanscom), James Ransone (Eddie Kaspbrak) e Isaiah Mustafa (Mike Hanlon).



Inoltre nel cast troviamo anche Andy Bean, ovvero Stanley Uris, e Bill Skarsgard confermatissimo nel ruolo del perfido e terrificante Pennywise.



Il film uscirà il 6 settembre 2019.