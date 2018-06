Ant-Man and the Wasp: la scena Scenic Tour

News





22/06/2018 |

E' piena di adrenalina la nuova scena in lingua originale di Ant-Man and the Wasp in cui vediamo Hope Van Dyne e Luis inseguiti da un gruppo di personaggi non identificati. Il sequel di Ant-Man arriverà nelle sale a partire dal 17 agosto grazie alla regia di Peyton Reed. In questo secondo capitolo Paul Rudd torna a vestire i panni dell'eroe Marvel, accompagnato da The Wasp, interpretata da Evangeline Lilly. Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne), Michael Douglas (Hank Pym), Walton Goggins, Michael Pena, Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne (Dr. Bill Foster) e Randall Park (Jimmy Woo) sono gli altri attori che recitano nel cast.



La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



Vi lasciamo alla scena Scenic Tour di Ant-Man and the Wasp!