Ritorno al Bosco dei 100 Acri: il trailer italiano

22/06/2018 |

La Disney presenta il primo trailer italiano di Ritorno al Bosco dei 100 Acri, pellicola il cui titolo originale è Christopher Robin. Il film, come recita appunto il titolo del film, racconterà della vita di Christopher Robin, figlio dello scrittore Alan Alexander Milne e protagonista della serie letteraria di Winnie the Pooh. Nella pellicola verrà messo in risalto il rapporto con il famoso orsetto che lo aiuterà a riscoprire le gioie della vita.

Marc Forster è il regista ed ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Alex Ross Perry ed Allison Schroeder.

Ewan McGregor recita nella parte di Christopher Robin, affiancato da Hayley Atwell e da Bronte Carmichael.



L'uscita è prevista per il 30 Agosto.