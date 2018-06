Ford vs. Ferrari: annunciata la data d'uscita del film

News





24/06/2018 |

La Fox ha annunciato che Ford vs. Ferrari uscirà nelle sale americane a partire dal 28 giugno 2019. L'opera cinematografica, basata su una storia vera, sarà diretta da James Mangold e vedrà protagonisti Matt Damon e Christian Bale. I due attori interpreteranno Carroll Shelby e Ken Miles, ingaggiati da Henry Ford II e da Iacocca per costruire dal nulla una macchina in grado di interrompere il dominio della Ferrari a Le Mans nel 1966.



Jez e John-Henry Butterworth hanno scritto la sceneggiatura, lavorando sul libro Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans, scritto da A.J. Baime.



Caitriona Balfe e Noah Jupe completano il cast principale del film.



La produzione è affidata alla Chernin Entertainment.