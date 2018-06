Spider-Man: Homecoming: annunciato il titolo del sequel

News





24/06/2018 |

A distanza di quasi un anno dall'arrivo nelle sale cinematografiche del secondo capitolo di Spider-Man: Homecoming, abbiamo finalmente il titolo della pellicola. Ad annunciarlo è stato il protagonista del film Tom Holland, tramite Instagram.

La pellicola si chiamerà Spider-Man: Far From Home. Il titolo è significativo perché in questo capitolo le avventure dell'Uomo Ragno saranno ambientate lontano da New York.

Spider-Man: Far From Home uscirà il prossimo 5 luglio 2019 e arriverà nei cinema un mese dopo Avengers 4. La regia sarà ancora di Jon Watts, confermato dietro la macchina da presa.

Nel film Jake Gyllenhaal reciterà nella parte del villain Mysterio.