Silk: la Sony vuole realizzare un altro spin-off di Spider-Man

24/06/2018 |

L'universo di Spider-Man è destinato ad ingrandirsi sempre di più. La Sony Pictures infatti ha deciso di mettere in cantiere un altro progetto cinematografico dedicato ad una figura molto particolare dei fumetti Marvel. Stiamo parlando di Silk, ovvero Cindy Moon. Il personaggio in questione, creato da Humberto Ramos, è identificato come un alleato un po' particolare dell'Uomo Ragno.



La produzione è affidata a Amy Pascal.

Silk, come già specificato, rientrerà all'interno dell'universo di Spider-Man dove confluiranno anche Venom, film con Tom Hardy dedicato alla nemesi del nostro eroe, e Silver and Black.



Spike Lee è uno dei candidati alla regia di Silk.