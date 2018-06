Ant-Man and The Wasp: online la featurette Who is The Wasp?

News





24/06/2018 |

Con una nuova featurette internazionale la Marvel ci trasporta nel mondo di Ant-Man per conoscere da vicino The Wasp, il personaggio presente in questo nuovo capitolo ed evoluzione naturale di Hope Van Dyne, alleata del nostro eroe ed interpretata da Evangeline Lilly. La regia del nuovo capitolo del film è affidata a Peyton Reed che ha diretto nuovamente il protagonista Paul Rudd, tornato a vestire i panni dell'uomo formica.

Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne), Michael Douglas (Hank Pym), Walton Goggins, Michael Pena, Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne (Dr. Bill Foster) e Randall Park (Jimmy Woo) sono gli altri attori che recitano nel cast.



La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



Qui sotto trovate la featurette!