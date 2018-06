Box Office USA: esordio incredibile per Jurassic World - Il Regno Distrutto

News





25/06/2018 |

Debutto incredibile al botteghino americano per Jurassic World - Il Regno Distrutto, sequel di Jurassic World. Il nuovo episodio del franchise, diretto da J.A. Bayona, ha conquistato immediatamente la prima posizione della classifica box office incassando 150.000.000 dollari. Il film ha fatto scivolare in seconda posizione Gli Incredibili 2 di Brad Bird che ha incassato 80.928.000 dollari, superando i 350 complessivi. Hanno perso una posizione, passando dalla seconda alla terza, Ocean's 8 di Gary Ross, il cui incasso è stato pari a 11.650.000 dollari, e Prendimi! di Jeff Tomsic che ha portato via 8.200.000 dollari. La quinta e la sesta posizione sono occupate invece da Deadpool 2 di David Leitch (5.250.000 dollari) e Solo: A Star Wars Story di Ron Howard (4.045.000 dollari).