Papillon: la scena in italiano L'arresto

25/06/2018 |

Tra due giorni debutta in Italia Papillon, remake del famoso film del 1973. La nuova versione è diretta da Michael Noer, il regista di questa opera che vede protagonista Charlie Hunnam nella parte di Henri Charrière, soprannominato Papillon a causa di una farfalla tatuata sul suo petto. Una volta arrestato per errore per un crimine da lui mai commesso, Charrière viene trasportato nel carcere presente all'interno di un'isola sperduta.



Rami Malek, Tommy Flanagan ed Eve Hewson completano il cast. La sceneggiatura è stata scritta da Aaron Guzikowski.



La pellicola originale fu diretta da Franklin J. Schaffner ed interpretata da Steve McQueen e Dustin Hoffman.



Sinossi di Papillon:

Basato sull'autobiografico best-seller internazionale, PAPILLON è un inno alla vita e alla libertà, una celebrazione del potere salvifico dell’amicizia, un'avventura unica e travolgente. Il film segue l'epica storia di Henri "Papillon" Charrière (Charlie Hunnam), uno scassinatore della malavita parigina che viene incastrato per omicidio e condannato a scontare la pena nella famigerata colonia penale sull'Isola del Diavolo. Determinato a riconquistare la libertà, Papillon crea un'improbabile alleanza con un altro condannato, l’eccentrico contraffattore Louis Dega (Rami Malek), che in cambio di protezione, accetta di finanziare la fuga di Papillon, creando con questo un indistruttibile legame di amicizia.