Kevin Feige e il titolo del nuovo Avengers: Saprete tutto dopo il teaser di Captain Marvel

News





25/06/2018 |

Il 2019 sarà l'anno che porterà nelle sale cinematografiche l'inedito Captain Marvel e il quarto capitolo di Avengers, annunciato come denso di colpi di scena. Lo studio non ha rivelato quasi nulla circa quello che vedremo all'interno di questa nuova pazzesca avventura dei Vendicatori, neanche il titolo. E il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, nel corso di un'intervista ha spiegato che l'obiettivo della compagnia è quello di annunciare il titolo di Avengers 4 subito dopo il teaser trailer di Captain Marvel. Il periodo? Prima della fine dell'anno.



Feige non ha aggiunto altri particolari e non ha fornito ulteriori indizi.



Avengers 4 sarà diretto ancora una volta da Joe ed Anthony Russo e vedrà recitare al suo interno un numero incredibile di attori, compresa Brie Larson, la protagonista di Captain Marvel.