Teach Grant e Jess Weixler nel cast di IT: Chapter 2

26/06/2018 |

Altri due attori sono entrati nel cast del secondo capitolo di IT. Le star in questione sono Teach Grant e Jess Weixler. Il primo reciterà nella parte di Henry Bowers, interpretato nell'opera prima da Nicholas Hamilton, mentre la Weixler sarà la moglie di Bill.



IT: Chapter 2, diretto da Andy Muschietti, ha aperto il proprio cantiere pochi giorni fa. Il regista, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Gary Dauberman, dirigerà un cast che comprende Jessica Chastain (Beverly Marsh), James McAvoy (Bill Denbrough), Bill Hader (Richie Tozier), Jay Ryan (Ben Hanscom), James Ransone (Eddie Kaspbrak) e Isaiah Mustafa (Mike Hanlon). Inoltre nel cast troviamo Andy Bean, ovvero Stanley Uris, e Bill Skarsgard confermatissimo nel ruolo del perfido e terrificante Pennywise.



La pellicola è ambientata 27 anni dopo i fatti del primo film.



Il film uscirà il 6 settembre 2019.